Bakan Vedat Işıkhan'dan deprem bölgesi için önemli duyuru: Süre 30 Kasım'a kadar uzatıldı

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle bu bölgelerde; sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda 'doğal afet' provizyonu alınması halinde 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı' alınmaması; kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı."