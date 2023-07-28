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Ekonomi

Bakan Vedat Işıkhan'dan deprem bölgesi için önemli duyuru: Süre 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

19:27 . 28/07/2023 Friday
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
bilgisini verdi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

SGK'nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle bu bölgelerde; sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda 'doğal afet' provizyonu alınması halinde 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı' alınmaması; kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı."


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Işıkhan
#Deprem
#Genel Sağlık Sigortası
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