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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 172 milyon 55 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

23:46 - 29/12/2023 Cuma
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 172 milyon 55 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 172 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, çiftçilere bitkisel ürün sigortası desteği olarak 1 milyar 137 milyon 108 bin lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 34 milyon 947 bin lira ödeme yapıldı.


#İbrahim Yumaklı
#tarımsal destek
#ödeme
32 dakika önce
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