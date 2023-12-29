Bakan Yumaklı duyurdu: 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak insanların en temel ihtiyacı olan gıdadan sorumlu olduklarını, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgilendiklerini söyledi. Yumaklı, bu yıl yapılan denetimlere ilişkin, "Yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi." dedi.