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Ekonomi

Bakan Yumaklı: TMO bu yıl ürün alım rekoru kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik" dedi.

09:35 . 29/08/2023 Salı
AA
İbrahim Yumaklı

İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı,
"2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek."
ifadesini kullandı.


#İbrahim Yumaklı
#TMO
#Rekor
35 dakika önce
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