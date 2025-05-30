Bakan Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’nın Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nin ilk aşamasına ilişkin açıklamada bulundu. Geçen yıl açıklanan hayvancılık yol haritasının aşamalarını uygulamaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, yol haritasının en önemli hedefinin milli üretimi artırmak olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET KADAR GELİR ALACAKLAR

Projenin, 3 yıllık etaplar halinde sürmesini hedeflediklerini anlatan Yumaklı, projeden faydalananlara hayvan başına 1500 lira yıllık, 18 bin lira bakım beslenmeyle ilgili destek verildiğini söyledi. Yumaklı, “Yani 15 hayvan aldığını varsaydığımız bir üreticimizin, her ay bir asgari ücret miktarı kadar geliri olacak. Yine Ziraat Bankasından iki yıllık ödemesiz 3 ila 5 yıl vadeli kredi de almış olacaklar. Bu kapsamda, toplamda yetiştiricilerimizin yaklaşık yüzde 85’e kadar bir faiz indirimine kavuşacaklarını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA 60 BİN HAYVAN DAĞITILACAK

Yumaklı, projenin ilk etabı için 60 bin hayvan dağıtımını planladıklarına işaret ederek, “Bu etapta yapılan başvurular arasında, 4 bin 351 hak sahibi kardeşimiz belirlendi. Hak sahipliğinden herhangi bir şekilde vazgeçenler ya da şartlara uymayanlar olması halinde, onların yerine geçecek olan 6 bin 472 yetiştiricimizin ismini de belirledik. İnşallah süreci hızlandıracağız ve en kısa zamanda bu kardeşlerimizin hayvanlarına kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ARTI PUAN

Hak sahipliği için bazı kriterler olduğunu hatırlatan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kriterleri, 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, kadınlara, 41 yaş altı gençlere, veteriner hekimlere, ziraat ve gıda mühendislerine, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasına konu ettiğimiz 19 şehre, birinci derecede tarım örgütüne üye olan yetiştiricilerimize, yem üretimini yapabilecek olan işletmelere, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puan verecek şekilde belirledik.”

Üretici başına, 5 ile 15 arasında değişecek şekilde bütün aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanların verilmesini sağlayacaklarını ifade eden Yumaklı, “projeden faydalanmak isteyen arkadaşlarımız, veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı onlar için 30’a kadar çıkabilecek” diye konuştu.

HAK SAHİPLERİNİN %41,6’SI KADIN

Genç ve kadın üreticilerinin ilgisinin yoğun olduğunun altını çizdi. Yumaklı, “Hak sahiplerinin yüzde 41,6’sı kadınlar, yüzde 80,5’i de gençlerden oluştu. İşte tam da projenin gitmesi, olması gereken yer de bu. Diğer taraftan, yine hak sahibi kardeşlerimizin yüzde 14,8’i veteriner hekimlerden, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşuyor. Hak sahiplerinin yüzde 59’u, deprem ve üretim bölgesinden oluştu.”







