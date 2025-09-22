Bakanlık düğmeye bastı: Eski madenler GES'e dönüştürülüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları doğrultusunda maden sahalarına yönelik önemli bir dönüşüm projesine imza atıyor. TKİ'nin işlettiği maden sahaları, ömürlerini tamamlayınca GES ile tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Proje çerçevesinde, TKİ'ye bağlı Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi'nde ve Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde üretimin sonlandığı maden sahalarında güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. Manisa'da 5 megavat kapasiteli lisanssız GES, Çanakkale'de ise 5 megavat kapasiteli şebeke bağlantılı GES elektrik üretimine devam ediyor. Toplam 10 megavat kurulu güce sahip bu iki santralde yıllık 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İşletmeler, üretilen bu elektriği öz tüketimleri için kullanıyor.





Üretim 24 megavata çıkacak

Ayrıca, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de yeni GES sahalarının kurulması için hazırlıklar da devam ediyor. Kütahya'daki santralin 5, Kahramanmaraş'taki santralin de 9 megavat kapasiteli olması planlanıyor. Kurulumu tamamlanacak olan yeni GES sahalarıyla birlikte, gelecek yıl proje kapsamındaki toplam kurulu gücün 24 megavata ulaşması, böylece yıllık yaklaşık 41 milyon kilovatsaatlik elektrik üretilmesi hedefleniyor.





Bir yandan GES kurulumlarına devam eden TKİ, diğer yandan da ömrünü tamamlayan maden sahalarını yeniden ağaçlandırmak için çalışıyor. TKİ, 2024 yılında 6 bin 265 hektar alanda değişik türlerden toplam 12 milyon 83 bin 984 ağaç dikti. Böylece karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine de katkı sağlandı.











