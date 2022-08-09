Ekonomi Bakanlık harekete geçti Restoran ve yemekhane artıkları hayvanlara yem olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık harekete geçti: Restoran ve yemekhane artıkları hayvanlara yem olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı israfın azaltılması yönündeki çalışmalar kapsamında restoran ve yemekhane artıklarının yem olarak kullanılabilmesine imkan veren düzenleme yaptı. Yeni yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Haber Merkezi AA
Bakanlık harekete geçti: Restoran ve yemekhane artıkları hayvanlara yem olacak
Foto/arşiv

Bakanlık tarafından hazırlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları yem olarak kullanılabilecek.

Gıda üretim işletmeleri tarafından insan gıdası olarak üretilen ancak ticari veya başka sebeplerle tüketime arzından vazgeçilen gıdalar, "son tüketim tarihi" ve "tavsiye edilen tüketim tarihi" geçmiş ürünler ile yemek üretim tesisleri, toplu yemek tüketim yerleri (lokanta, fabrika gibi), oteller, hazır gıda üretim işletmelerinde gıda amacıyla üretilmiş fakat çeşitli sebeplerle insan gıdası olarak kullanılmamış gıda atıklarının israfa konu olmaması için gıda üretmeyen hayvanların beslenmesinde kullanımının önü açıldı.

Yönetmelikler 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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