Fiyatı son 10 yılın zirvesine çıktı 'açık' uyarısı geldi

Bakır bugün yüzde 3'ten fazla arttı ve 11. ayda da yükselişini sürdürdü. Metal fiyatları kriz sonrası talebin arzın üzerinde olacağı beklentisinden destek buluyor.

Bu ay başında bakır fiyatları yatırımcıların daha fazla teşvik desteği beklentileri ve Çin'de talebin azaldığı endişesiyle gerilemiş ancak Çin Yeni Yılı'nda sanayi üretiminin normalden daha fazla olması fiyatların yeniden yükselmesine neden olmuştu.

3 ay vadeli bakır kontratı Londra Metal Borsası'nda ton başına 9,187 dolarla 2011'den beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra 9,141.50 dolardan işlem gördü.

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GOLDMAN SACHS REKOR BEKLİYOR

Goldman Sachs Group geçen hafta bakırda boğa tutumunu sürdürdü. Kurum, Çin'in bir hafta süren Yeni Yıl tatilinden dönmesinin fiyatlarda yeniden yükselişi tetiklediğini belirtti.

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Banka, önümüzdeki birkaç ayda son on yılın en büyük bakır açığıyla karşı karşıya gelinebileceği uyarısı yaptı.

Uzmanlar, Çin'den gelen kuvvetli talep ve Covid-19 salgınında aşılama çalışmalarının etkisiyle küresel büyümenin destekleneceğine dair beklentilerin bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Bakır fiyatları, geçen hafta Çin'de tatil olmasına karşın yükseliş eğilimini sürdürdü. Pamuk, 0,9116 dolarla Haziran 2018'den bu yana, Nikel de 8,9103 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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PLATİNİN FİYATI 2014 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Platin fiyatı da 1.340 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise 64,8 dolarla geçen hafta içinde 13 ayın zirvesini görmesine karşın haftayı bir önceki hafta kapanışına göre düşüşle tamamladı.

Emtia piyasasında geçen hafta en fazla altının ons fiyatı değer kaybetti.

Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları gören altının onsu, geçen hafta yüzde 2,3 değer kaybetti.

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Uzmanlar, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.