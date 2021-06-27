Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Avlayana para verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Avlayana para verilecek

Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Balon balığının "lagocephalus sceleratus" türünün 500 bin adedine kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri gibi türlerinin de aralarında olduğu balon balıkları için 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Haber Merkezi AA
Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi
Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.

Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli: Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi.
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Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar verdiğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.
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Gökoğlu, yine su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi.
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Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balın balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.
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Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil<br>​<br>​ Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.
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Gökoğlu, Korkulmaması gerektiğini vurgulamak için midyeyi kırıp balon balığına verdim. Avucumun içine kadar geldi, hatta parmağımı da yokluyor. Onu tutup, karnını kaşıdıkça şişiyor hemen. Düşmanına karşı korku verme mekanizmasını çalıştırdığı için şişiyor. Müthiş bir koku alma duyuları var. Ayrıca biz hareket ederken paletlerimizin kaldırdığı canlılara geliyorlar ve bizi takip ediyorlar. Biz durunca da etrafımıza gelip hemen toplanıyorlar. Midyeyi kırar kırmaz kokusunu anında aldılar. Hiçbir şekilde tedirgin olmadık. Bunu yapmadaki amacımız şu, vatandaşlarımızın korkmaması gerekiyor. Korkmalarına hiç gerek yok. Büyük olan balon balığı bizden çok uzakta duruyor ve bizi uzaktan izliyor. Kıyıda olanlara hiçbir şekilde zararı yok. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir. Biz hep suyun altındayız. Öyle bir şey olsa biz girmeyiz. Sosyal medyaya bazı videolar yüklüyorlar. Denizde bu canlılar var. Bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Toksininden dolayı sadece etini yemesinler ifadelerini kullandı.
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Siyanürden bin 200 kat daha zehirli: Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini göstermek için su altına dalıp elleriyle besledi.

Kıyıdan belirli uzaklıkta bertaraf edilecekler

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak.

Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

'İstilacı balon balığı'nın kuyruk teşviki: Balıkçıların yüzü güldü
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Kızıldeniz'den gelerek, Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar verip, kendi türleri de dahil olmak üzere birçok balığı yiyerek, zarar veren balon balığı popülasyonu, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon adet 'lagocephalus sceleratus' türü balon balığı için kuyruk başı 5 lira ödeme yapacağını duyurdu. Balıkçıların büyük ilgi gösterdiği uygulamada sadece Antalya'da 20 günde 36 bin balon balığı kuyruğu getirildi.
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Balıkçıların büyük beklenti içinde oldukları kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının daha çok balık tutma imkanı sağlayacağını değerlendiren balıkçılar, ek gelir fırsatı yakaladıklarını kaydetti.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küçük balıkçıların zor durumda olduğunu söyledi. Kararın küçük balıklar açısından iyi olduğunu belirten Gökoğlu, “Bu balıkların ülkemiz için faydaya dönmesi, ekonomiye kazandırılması lazım. Eti, zehri, derisi kullanılmalıdır. Sürüden bir kısmını çekeceğiz ancak tamamen yok etmek mümkün değil. Akdeniz'e bu balıklar artık girdi ve sürekli çoğalacaktır dedi.
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Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta da balıkçı için güzel destek olduğunu söyledi. 6 aylık zamanda daha iyi balık yakalama imkanı bulabileceklerini belirten Balta, “Arkadaşlarımız balon balığına daha çok yönelecek. Şu anda yumurta zamanı ve tutulursa üremesinin de önüne geçilmiş olur diye konuştu.
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Balon balıklarının, balıkçılığı bitirdiğini kaydeden Hüseyin Baştürk ise “Geçen yıl 835 kuyruk verdim, 4 bin liranın üzerinde destek aldım. Çok sevindik. 4 gözle bekliyorduk yeniden açılmasını. Hem ekonomiye kazandıralım hem de bu balıktan kurtulalım. Tüm balon balıklarının fiyatının 5 lira olması lazım. Balon balığı seçmeye mi başlayacağız şimdi? dedi.
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Balıkçı Tevfik Kamun, balon balıklarının hem denize hem balıkçılara zarar verdiğini belirterek, “Geçen yıl 800 liralık yakalamıştım. Teknem arızalıydı. Bu yıl 2 bin adet yakalarım diye konuştu.
'İstilacı balon balığı'nın kuyruk teşviki: Balıkçıların yüzü güldü
Akdeniz ve Ege'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon balığının 8 türü için kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı.

Balon balığı kıyıları istila etti: Sahillerde sık sık görülmeye başlandı
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Son olarak geçen hafta Alanya ve Kemer sahillerinde balon balığı görüldü.
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Kuvvetli çenesi ile balıkçıların oltalarına zarar veren 'lagocephalus sceleratus' türü büyük balon balıklarının kıyılarda görülmesi tedirginliğe yol açtı.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Bundan sonra bu görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız dedi.
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Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Balon balıklarının, kıyıdaki balık atıklarına veya yem olarak gördüğü küçük balığın peşinden gelmiş olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibinde yaşayan büyük türdeki balon balıklarının kıyıya yaklaşmasının, her zaman görülecek bir durum olmadığını söyledi.
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Balon balıklarının etinin tüketilmesinin zehirleyebileceğini vurgulayan Gökoğlu, Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları; bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok diye konuştu.
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Yaz aylarında sahillerde balon balığı tedirginliği yaşamadan rahatlıkla denize girilebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Vatandaşımız yazın rahatlıkla denize girebilir. Balık kıyıya da gelecek, açıkta da olacak. Balon balığı için yem olabilecek bir durum varsa sahile yaklaşmış olmalı. İnsanlarımız her yerde denize giriyor. Korkmaya gerek yok. Dalışlarımızda deniz dibinde sık sık balon balıklarıyla karşılaşıyoruz. Deniz dibinde ilk hedef biziz, insana yaklaşmıyor dedi.
Balon balığı kıyıları istila etti: Sahillerde sık sık görülmeye başlandı
Akdeniz'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı, kıyılarda, insanların denize girdiği sahillerde sık sık görülmeye başlandı.


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