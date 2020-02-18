Ekonomi Başkan Tuna Türkiyede 320 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Başkan Tuna: Türkiye’de 320 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor

Başkan Tuna: Türkiye’de 320 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Türkiye’de yaklaşık 320 bin zeytincilik aile işletmesi bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dünya ve ülke ekonomisindeki yerine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Ülkemiz coğrafi konumu, iklim ve toprak özellikleri ile zeytin üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon hektar alanda bulunan 900 milyon zeytin ağacından % 98’ i Akdeniz çanağında bulunmaktadır. Son 5 yılda dünya geneli zeytinyağı üretimi ortalaması yaklaşık 3,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya zeytinyağı üretimi dalgalanmalar göstermekle birlikte artış eğilimindedir. Zeytin üretiminde önemli ülkeler; İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus’tur. Zeytinyağı üretiminde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama p’dir. Son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin üretimine başlanmıştır.
  • Zeytinyağı sektöründe öncü ihracatçı ülkeler; İspanya, İtalya, Tunus, Türkiye’dir. Dünya zeytinyağı ihracatı artan talebe bağlı olarak yıllara göre artış eğilimindedir. Dünya zeytinyağı fiyatları, zeytinyağı üretiminde öncü olan İspanya ve İtalya borsalarında oluşmaktadır. Dünya zeytinyağı üretiminin de ihracatının da yarısından fazlası bu iki ülkeye aittir. Doğa koşullarındaki olumsuzluklar, ürünün periyodisite (dönemsellik) özelliği ve hastalıklar; zeytinyağı arzını dalgalandırmaktadır. Dünya zeytinyağı üretiminin hemen hemen Akdeniz ülkeleri ile sınırlı kalması ve diğer yandan dünya genelinde zeytinyağına olan talebin artması da zeytinyağı fiyatlarına yansımaktadır.”

Kilosu 5 bin liraya zeytin!
EKONOMİ
Kilosu 5 bin liraya zeytin!

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna

Aydın üretimde ilk sırada

Türkiye’de en çok zeytin üretimi gerçekleşen illerin Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin şeklinde sıralanmakta olduğuna dikkat çeken Tuna, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • “Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017 yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu’nda; ülkemizde 2000’li yılların başında 100 milyon adet olan zeytin ağacı sayısının 2016/17 sezonunda yaklaşık 174 milyon adete yükseldiği, son 5 yılın zeytinyağı üretim ortalamasının yaklaşık 159 bin ton, sofralık zeytin üretim ortalamasının 420 bin ton, yağlık zeytin üretiminin ise 1 milyon 300 bin ton olmak üzere 2016/17 yılında toplam zeytin üretimi 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiği, Türkiye’ de yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi mevcut olduğu belirtilmiştir.”

Zeytin ilaçtır
HAYAT
Zeytin ilaçtır
148 bin sivil dahaTürkiye sınırında

148 bin sivil daha
Türkiye sınırında

​Esed ve Rusya'nın saldırılarından kaçıyorlar.
Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapıp evladına kavuşan aile sayısı 8 oldu.
Yenidenüretime başlıyor

Yeniden
üretime başlıyor

​Üretimi durdurulan TEMSA'dan sevindiren haber.
Perşembe <br>günü açılıyor

Perşembe
günü açılıyor

4 milyon basılı 120 milyon elektronik yayın bulunuyor.
Hatayı<br>affetmiyorlar

Hatayı
affetmiyorlar

1 yılda 87 bin araca ceza tutanağı düzenlediler.
Esed'e<br>pahalıya mal olacak

Esed'e
pahalıya mal olacak

​MHP lideri Bahçeli'den İdlib gerginliği için sert sözler.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadroda yer alan iki isim dikkati çekti.

Saldırı hazırlığındaki<br> 4 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki
4 terörist öldürüldü

​Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.
5 yıl uyarısı!

5 yıl uyarısı!

Aktif kullanılmayan markalar iptal olacak.
Şubatta ücret alınmayacak

Şubatta ücret alınmayacak

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla ödenen ücretler de iade edilecek.
Alibaba'dan <br>büyük jest

Alibaba'dan
büyük jest

​Koronavirüsten etkilenen firmalara kredi verecek.
184 metreye ulaştı

184 metreye ulaştı

Bittiğinde dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak.
67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

​Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a peş peşe ağır darbe.
Yüksek kar<br> vaadine kandılar

Yüksek kar
vaadine kandılar

​Okulda çalışan kadın memur 14 milyon TL topladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.