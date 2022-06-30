Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor: Otellerde neredeyse boş oda kalmadı

Balıkesir'de yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde ikinci konuta (yazlık) sahip Edremit Körfezi, 115 kilometre sahil bandına sahip Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleriyle iç turizmin gözde merkezleri arasında yer alıyor.

Her yıl 3 milyonun üzerinde gecelemeyle büyük turizm potansiyelini barındıran Balıkesir'in Kuzey Ege kıyılarında, Kurban Bayramı'nın idari izinle uzamasıyla rezervasyonlar iyice hareketlendi.

Tatil dönemi için otel, motel ve pansiyonlarda yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bölgede ikinci konutların da fazla olmasından dolayı belediye ve diğer kurumlar hazırlıklarını hızlandırdı. Ekipler yoğun şekilde gelecek hafta cuma günü öğleden sonra başlayacak tatil için altyapı, trafik gibi konularda çalışma yürütüyor.

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"Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz olursa sıkıntı yaşayabilirler"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Kurucu Başkanı ve motel işletmecisi Yahya Yavuz, AA muhabirine, körfezdeki turizmcilerin Kurban Bayramı yaklaşırken oluşan hareketlilikten memnun olduklarını söyledi.

Bayram için rezervasyonların birçok tesiste tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yavuz, otellerdeki doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını vurguladı.

Geçen yıl yazın beklentilerinin çok üzerinde bir sezon yaşadıklarını ifade eden Yavuz, "2022 yazında pandeminin de sona ermesiyle en azından psikolojik olarak rahatlayan tüm misafirlerimizden bu sene talepler çok yüksek." dedi.

Yavuz, yurt dışından Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na haftalık sefer sayısının 3'e çıkması ve her uçağın dolu olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

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Rezervasyonlarla ilgili bilgi veren Yavuz, "Bayram rezervasyonlarımızı şu anda kapattık. Biz doluyuz, yerimiz yok. Bütün işletmeler de aynı pozisyonda. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz olursa sıkıntı yaşayabilirler. Kuzey Ege'de Edremit Körfezi; Ayvalık'tan başlayarak Küçükkuyu ve Assos'a kadar olan bölgemiz bu sene belki de tarihinin en kalabalık sezonlarından birini yaşayacak." diye konuştu.

"Yoğunluk bayramdan sonra artarak devam edecek"

Edremit Belediyesince işletilen termal otelin müdürü Elveda Nurmaz ise Kurban Bayramı tatili dolayısıyla belediyeye ait 3 tesisin dolu olduğunu belirtti.

Tatilcilere telefonla bilgi almadan, randevusuz gelmemeleri tavsiyesinde bulunan Nurmaz, "Bunların yaşanmasını istemiyoruz ama açıkta kalan müşterilerimiz olabilir." ifadesini kullandı.

Bayram sonrasında yoğunluğun artarak devam edeceğine dikkati çeken Nurmaz, bu dönem için de şimdiden rezervasyonların yapılmaya başlandığını aktardı.

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