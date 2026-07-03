Bedelli askerlik ücreti belli oldu: 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 472 bin 653 TL oldu. Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 zam alacak.
Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı.
Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak. Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.