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Benzine indirim geliyor: İndirim sonrası benzin fiyatları..

Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarına iki gün önce gelen zammın ardından şimdi de indirim geliyor. Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatında meydana gelen aşağı yönlü hareket iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansıyacak. Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımak üzere benzine 15 kuruş indirim geliyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı şöyle olacak..

Kenan Biter Yeni Şafak
Benzin fiyatlarına son olarak 26 Ağustos'ta 21 kuruş zam gelmişti.
Benzin fiyatlarına son olarak 26 Ağustos'ta 21 kuruş zam gelmişti.

Amerika'daki kasırga nedeniyle benzinin ton fiyatında yaşanan artışları sonrası geçtiğimiz günlerde gelen 21 kuruşluk zammın ardından bu sefer de indirim gündeme geldi.

Fiyatların yeniden düşüşe geçmesiyle benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 433 dolardan 414 dolara kadar geriledi.

Benzin ton fiyatında yaşanan gerilemeyi yenisafak.com için değerlendiren piyasa uzmanları fiyatların revize olmasıyla birlikte benzine 15 kuruş indirim geleceğini belirtti.

İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI

Benzin fiyatlarına gelecek 15 kuruşluk indirim sonrası 3 ilde yarın itibariyle pompada ortaya çıkacak ortalama rakamlar şöyle olacak. İstanbul'da 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 liraya, Ankara'da 6,88 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 6,89 liradan 6,74 liraya gerileyecek.

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