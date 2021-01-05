Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.