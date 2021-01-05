Ekonomi Cezayirden yola çıkan LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

31 Aralık'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 138 bin 89 metreküp kapasiteli "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
&quot;Berge Arzew&quot; adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi
"Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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