Ekim ayında BES’te altın bereketi devam etti. Açıklanan emeklilik fonlarının ekim ayı getirilerine göre, bir ayda en yüksek getiriyi yüzde 6,9 ile altın fonları sağladı. Ekim ayındaki yüzde 2,55’lik enflasyon ile mukayese edildiğinde altın fonları BES katılımcısına enflasyonun 5,35 puan üzerinde getiri sundu. Benzer şekilde altın katılım fonları da ekim ayında yüzde 6 getiri ile enflasyonun 3,45 puan üzerinde getiri sağladı.

HİSSE FONLARINDA BİRİKİM ERİDİ

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında 20 emeklilik fonunun 7’si enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Altın fonlarının dışında faiz içeren Para Piyasası fonları da geçtiğimiz ay yüzde 3,8 getiri ile enflasyonun 1,25 puan üzerinde getiri sağladı. Ekim ayında değişken fonların getirileri de enflasyonun az da olsa üzerinde katılımcılara getiri sağladı. Tasarruflarını borçlanma araçları fonlarında ve hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler ise Ekim ayında enflasyonun altında getiriler elde etti. Ekim ayında borçlanma fonları yüzde 2,3 ile enflasyonun 0,25 puan altında getiri sağlarken; hisse fonları ise ekim ayında getiri sağlamadı. Buna göre hisse fonlarını tercih edenlerin birikimleri enflasyon karşısında eridi.

10 AYDA ALTININ GETİRİSİ %83,9 OLDU

Sene başından bu yana ise emeklilik fonlarında en yüksek getiri yine altın fonlarına oldu. 10 aylık dönemde altın katılım fonları yüzde 83,9, altın fonları ise yüzde 79,2 getiri sağladı. 10 aylık dönemdeki yüzde 28,63’lük enflasyon ile mukayese edildiğinde altın katılım fonları yatırımcısına enflasyonun 58,27 puan üzerinde, altın fonları ise enflasyonun 50,57 puan üzerinde getiri sağladı. 10 aylık dönemde ise para piyasası fonları yüzde 44,1 getiri ile enflasyonun 15,47 puan üzerinde getiri sağladı. Hisse fonlarının getirisi ise 10 aylık dönemde yüzde 7,6 oldu ve enflasyonun 21 puan altında getiri sağladı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADI

Sene başından bu yana geçen 10 ayda BES’in ortalama getirisi ise yüzde 48,04 olarak gerçekleşti. Aynı dönemdeki yüzde 28,63’lük enflasyon ile mukayese edildiğinde BES, enflasyonun 19,41 üzerinde reel getiri sağladı. Aynı dönemde faizli fonların ortalama getirisi yüzde 34,70 olurken, faizsiz fonların getirisi ise yüzde 75,24 olarak gerçekleşti. Buna göre, BES’te faizli fonları tercih edenlerin birikimleri ortalama enflasyonun 6 puan üzerinde artarken; faizsiz fonları tercih edenlerin enflasyon karşısında reel getirisi yüzde 46,61 oldu.







