Bodrum markası için dev işbirliği

74 villadan oluşan ve 200 milyon avroluk yatırım şu ana kadar 6 bin kişiye istihdam sağladı. Marriott’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) rezidans projesi 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek.Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy ve Marriott International Lüks Grubu Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç, işbirliğini toplantı ile duyurdu.

MİMARİSİ İLE ÖRNEK

Yatay mimarinin önemli örneklerinden birini sergilediklerini ifade eden Batu Aksoy “Proje yüksek katma değerli yatırım örneği oldu. Bu konsept ve sosyo-ekonomik dönüşümün dünya üzerindeki örnek projelerinden biri olarak beğeni kazandı. Projemiz ile nitelikli turizm gelirlerine katkı sağlamaktan gururluyuz” dedi.