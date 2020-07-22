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Ekonomi Bodrum markası için dev işbirliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum markası için dev işbirliği

Aksoy Holding, gayrimenkul projesi Epique Island’ı, The Ritz-Carlton Residences bünyesine katacak sözleşmeyi Marriott International ile birlikte imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batu Aksoy - Şafak Güvenç
Batu Aksoy - Şafak Güvenç

74 villadan oluşan ve 200 milyon avroluk yatırım şu ana kadar 6 bin kişiye istihdam sağladı. Marriott’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) rezidans projesi 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek.Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy ve Marriott International Lüks Grubu Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç, işbirliğini toplantı ile duyurdu.

MİMARİSİ İLE ÖRNEK

  • Yatay mimarinin önemli örneklerinden birini sergilediklerini ifade eden Batu Aksoy “Proje yüksek katma değerli yatırım örneği oldu. Bu konsept ve sosyo-ekonomik dönüşümün dünya üzerindeki örnek projelerinden biri olarak beğeni kazandı. Projemiz ile nitelikli turizm gelirlerine katkı sağlamaktan gururluyuz” dedi.

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