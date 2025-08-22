Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da yeni zirve: 11 bin 310

Borsa İstanbul'da yeni zirve: 11 bin 310

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 22/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Yeni Şafak
2025 başından bu yana Borsa İstanbul'da günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.
2025 başından bu yana Borsa İstanbul’da günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi, 13 ay aradan sonra rekor tazeledi. Enflasyonun yavaşlaması, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesi, piyasalara güven verdi. Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 15’e yakın getiri sağlayan Borsa İstanbul, dün seans içinde 11 bin 301 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişi değerlendiren uzmanlar, borsanın bir önceki rekoru olan 11 bin 250 puanın üzerinde gün- hafta kapanışları görüldüğü takdirde yeni rekorların hızla gelebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, küresel risklerin azalması ve ekonomi yönetiminin aktif politikalarının sürmesi halinde Borsa İstanbul’daki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini vurguluyor. 2025 başından bu yana Borsa İstanbul’da günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.


