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Ekonomi

BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Nisan ayı doğal gaz tarifesinde herhangi bir değişikliğe gitmeme kararı aldı.

11:12 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
BOTAŞ nisan ayı tarifesini değiştirmedi
BOTAŞ nisan ayı tarifesini değiştirmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ), 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.


BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.


Açıklamada,
"Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır
" denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.




#Doğal gaz
#BOTAŞ
#ekonomi
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