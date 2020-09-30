BOTAŞ'ın ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu: Fiyatlar sabit tutuldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
- Sanayiye ve elektrik santrallarine, ekim ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde gaz çekerse yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu gruba giren müşteriler, 1.260 TL’den gaz tüketmeye devam edecek.