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Ekonomi BOTAŞın ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu Fiyatlar sabit tutuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ'ın ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu: Fiyatlar sabit tutuldu

Sonbahar aylarına girilmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle milyonlarca vatandaş doğal gaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyordu. BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi. Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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