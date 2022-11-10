Bozdoğan testi geçti

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022

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