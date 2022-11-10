Ekonomi Bozdoğan testi geçti
SAVUNMA SANAYİ

Bozdoğan testi geçti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Bozdoğan testi geçti
Bozdoğan testi geçti

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.

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