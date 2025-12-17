Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 59,55 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 59,55 dolardan işlem görüyor

10:0217/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,55 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 59,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,02 dolardan alıcı buldu.

Dün 60,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,68 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz" abluka uygulanması yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından talebe ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından bir hafta sonra geldi. Söz konusu müdahale, Caracas yönetimi tarafından "uluslararası korsanlık" olarak nitelendirildi.

Yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini belirten Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır. Bu nedenle, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

Kaç tankerin bu karardan etkileneceği, ABD'nin yaptırımlı gemilere yönelik ablukayı nasıl uygulayacağı ve Trump'ın geçen hafta olduğu gibi gemileri durdurmak için Sahil Güvenliği devreye sokup sokmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Venezuela'da petrol yükleyen birçok gemi yaptırım kapsamında bulunurken, ülkenin petrolünü taşıyan bazı tankerler ile İran ve Rusya kaynaklı ham petrolü taşıyan gemiler yaptırım dışında tutuluyor. Chevron tarafından kiralanan tankerler de Washington yönetiminin daha önce verdiği yetki kapsamında Venezuela ham petrolünü ABD'ye taşımayı sürdürüyor.

Çin ise Venezuela ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunurken, bu petrol Çin'in toplam ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Uzmanlar, fiyatların bugün Venezuela kaynaklı haberlerin etkisiyle duyarlılığa bağlı hareket ettiğini ancak Venezuela'dan yapılan ihracatın küresel petrol arzı içindeki payının görece sınırlı olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,53 dolar direnç, 58,45 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.




#Batı Teksas türü (WTI)
#Brent
#petrol fiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel 17 Aralık 2025 ürünler kataloğu yayımlandı