Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 67,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 67,64 dolardan işlem görüyor

09:414/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,64 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 67,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,51 dolardan işlem gördü.

Dün 68,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, Washington ile Tahran arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmelerin Orta Doğu'da artan arz kesintisi endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek,
"Şu anda onlarla (İran) müzakere ediyoruz."
dedi.

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde ise ABD ile İran arasında görüşmelerin cuma günü Umman'da yapılacağı öne sürüldü.

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Orta Doğu'da artabilecek herhangi bir askeri hareketlilik bölgeden petrol arzının sekteye uğrama ihtimalini beraberinde getirirken, bu beklenti petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oluyor.

Stoklarda sert düşüş tahmini

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11 milyon 100 bin varil gerilediğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil artacağı yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda yaşanan sert düşüş, ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

Uzmanlara göre, bu sert düşüşte ABD genelinde üretimi aksatan soğuk hava koşullarının yanı sıra Meksika Körfezi kıyısından yapılan ihracatın sekteye uğraması da etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 69,69 doların direnç, 60,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​




#Brent Petrol
#WTI
#varil fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL TOKİ 500 bin sosyal konut TARİH DUYURU SIRALI LİSTESİ 2026: TOKİ Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Hatay kura çekimi ne zaman?