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Ekonomi Bu balık hem zehirli hem lezzetli Ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu balık hem zehirli hem lezzetli: Aslan balığının eti yenir mi?

Bu balık hem zehirli hem lezzetli: Ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştü

Doğu Akdeniz kıyılarında son yıllarda yayılan aslan balığı, dikenlerindeki zehir nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları ilk başta tedirgin etse de dikenlerinin kolay temizlendiği ve etinin lezzetli olduğu keşfedilince, ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştü. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, balığın etinde zehir bulunmadığını ancak dikenlerin temizlenirken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Aslan balığı, kolay temizlenmesi ve lezzetli olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştü.
Aslan balığı, kolay temizlenmesi ve lezzetli olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştü.

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Uzmanlar, Mersin kıyılarında da popülasyonu artış gösteren aslan balığının, tehlikeli olduğu kadar lezzetli bir balık türü olduğunu bildirdi.

  • Dikenlerindeki zehir nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden aslan balığı, kolay temizlenmesi ve lezzetli olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştü.

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ETİNDE ZEHİR BULUNMUYOR

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, sırt yüzgecindeki dikenlerin zehirli olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda tezgahlarda kilosu 20 TL'den satılan aslan balığı, dikenleri temizlendiğinde tüketilebilen türlerden. Balığın etinde herhangi bir zehir bulunmuyor. Ayrıca çok da lezzetli bir balık. Şu anda amatör balıkçıların uzatma ağlarında çıkıyor. Üst düzey gıdalardan olan aslan balığı, orta yağlı olup, besinsel olarak mineral, aminoasit ve Omega 3 yönünden zenginlerdir" dedi.

Antalya'da zehirli aslan balığı yakalandı
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40- 42 DERECE SICAK SUDA ZEHİR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

  • Aslan balığından insana enjekte edilen zehrin, 40- 42 derece sıcak suda etkisini yitirdiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Dikenler elinize battığında basınçla birlikte zehir enjekte oluyor. Zehrin enjekte olduğu yerde ağrı meydana geliyor. Eğer elinizi 40- 42 derecelik suya batırmazsanız, elinizde çok şiddetli ağrı oluşuyor. Zehirli tüm balıklarda bu yöntem uygulanabilir. Zehir bu yöntemle dışarıya atılacaktır" diye konuştu.

Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi: Sokması halinde öldürebilir
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay denizden uzak kaldıklarını söyledi.
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Gökoğlu,yasağın kaldırılmasıyla yaklaşık 22 metre derinliğe deniz akvaryumu borusunun bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştirdiklerini belirtti.
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Borunun dipte kalması için konulan her beton parçasının yanında aslan balıklarını görüntülediklerini dile getiren Gökoğlu, “Korkmaya gerek yok. Onlarda insanları gördüğü zaman saklanıyorlar zaten. O saklandıkları bölgeye ayağınız girerse, yada bir çarpma olursa belki zarar verir. Durup dururken gelip aslan balığı insana zarar vermez.dedi.
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Gökoğlu, görüş mesafesinin çok iyi olduğu su altında uzun bir aradan sonra bir kilonun üzerinde birkaç tane aslan balıkları görüntülediklerini kaydetti.
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Kayalık alanda ve deniz dibinde salına salına ilerleyen aslan balıkları görsel bir şölen oluşturdu. Bir görüntüye ise aslan balığının, yine zehirli bir tür olarak bilinen ve toplu şekilde yem yiyen balon balıklarına saldırmak için yaklaştığı görüldü. İki tür bir süre birlikte görüntülere yansıdı.
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Öte yandan Gökoğlu, borunun dibinde uyuyan bir caretta carettayı da görüntüledi. Kendisine yaklaşıldığını fark eden caretta caretta kafasını kaldırıp, hızla bölgeden uzaklaştı.
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Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir.
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Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir balıktır.
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Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi: Sokması halinde öldürebilir
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşam alanına dokunulmadığı sürece aslan balığının insanlara bir zararının olmayacağını kaydetti. Gökoğlu, son dalışında kiloluk aslan balığı ile zehirli tür olan balon balıklarını bir arada görüntüledi.
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