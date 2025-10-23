Bu faizle ayakta kalamayız

Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüksek faize bir itiraz da Anadolu ve Doğu’daki sanayi odalarından geldi. Malatya, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi üretim ve ihracat merkezlerindeki sanayiciler, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını belirterek politika faizinin makul seviyelere çekilmesini ve kredi kanallarının işletmelere açılmasını talep ediyor. Sanayi temsilcileri, özellikle KOBİ’lerin nakit akışının bozulduğunu ve üretim planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Yüksek faizin işletmeleri bitirme noktasına getirdiğine dikkat çeken oda başkanları, bu faizle ayakta kalmanın imkansız olduğunu dile getirdi. Ticaret ve sanayi odası başkanları, illerindeki işletmelerin çektiği zorlukları Yeni Şafak’a anlattı.





Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

ARTAN MALİYETLER ALTINDA EZİLİYORUZ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehirlerde sanayicilerin yüksek faiz ve artan maliyetler altında zorlandığını belirterek, Merkez’in faiz indirimi kararının ticari kredilere de yansımasının yatırım, üretim ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sadıkoğlu, şunları kaydetti: "6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya’da en çok ihtiyacımız finansman desteği. Ticarette daralma yaşıyoruz, sanayicimiz artan maliyetler altında eziliyor. Enflasyonla mücadele edilirken reel sektöre para akışı ciddi şekilde durdu. Yüzde 45- 50 faizle ayakta kalabilmemiz çok güç. Yüksek faizler üretim ve yatırım iştahımızı yavaşlattığı gibi istihdam ve ihracatı da olumsuz etkiliyor. İhracatımızdaki düşüş son bir yılda yüzde 50’ye dayandı. Toplantıdan faiz indirimi bekliyoruz ve yılın kalan iki toplantısında da devam etmesini umuyoruz. Ancak birçok bankanın faiz indirimini kredilere yansıtmadığını görüyoruz. Faiz indiriminin ticari kredilere de yansıması gerekiyor. Üzerinden 33 ay geçen felaketin yaralarını sararken, faiz indirimi gibi kararlar bize umut oluyor. Daha hızlı ayağa kalkabilmemiz için kapsayıcı desteklere ve teşviklere ihtiyacımız var.”





Mehmet Kaya

HERKES FAİZE KOŞARSA ÜRETİMİ KİM YAPACAK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise yatırımın önündeki en büyük engelin yüksek faizler olduğunu belirtti. Kaya, “Orta Vadeli Program’da (OVP) faiz oranı tutturulamadı. Enflasyon ile bankaların kredileri arasında büyük bir fark oluştu. Bankalar ise üreticiye önem vermiyor, ‘Paranızı faize koyun’ diyor. Bu durumda üretimi kim yapacak? Finans kesimi adeta üretimi engelliyor. Faizler düşerse bankalardaki kredi oranlarının da aynı oranda düşüp düşmediği izlenmeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu süreci takip etmesi gerekiyor. Biz, 150 baz puanlık bir indirim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Zeki Kıvanç

YÜKSEK FAİZDEN ÇOK ÇEKTİK

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da yüksek faizlerin üretim ve yatırım üzerinde baskı oluşturduğunun altını çizerek, sanayicinin uzun süredir finansman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Kıvanç, “Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde biz faizlerin düşeceğine inanıyoruz. Bu sürecin olumsuz taraflarını çok yaşadık. Son dönemde çok sıkıntı çektik. Faizler kesinlikle düşmeli, krediye ulaşım da kolaylaşmalı” dedi.





FAİZİN DÜŞMESİ İŞ DÜNYASINA MORAL OLACAK

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bugünkü toplantıdan faiz indirimi beklediklerini belirterek, bunun iş dünyasında moral sağlayacağını söyledi. Öztürk, “Türkiye dezenflasyon süreci yaşıyor. Enflasyonun düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Faizlerin aşağı inmesini bekliyoruz; bu iş dünyasında moral olacaktır” değerlendirmesini yaptı.



