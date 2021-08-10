Ekonomi Kapalıçarşıda altın düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın düşüşle kapattı

Bugün altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 azalışla 475,50 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 154 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle 475,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 482,00 482,20 475,30 475,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.176,00 3.197,00 3.133,00 3.154,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,60 443,60 434,00 438,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.104,00 3.124,00 3.061,00 3.081,00
  • Yarım Ziynet 1.552,00 1.562,00 1.531,00 1.541,00
  • Çeyrek Ziynet 776,00 781,00 766,00 771,00

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
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Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.
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Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek şunları söyledi:
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Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için 'şu anda altına bayağı rağbet var' diyebiliriz.
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Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL'ye kadar çıkmıştı şu anda da 490'lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor.
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Kuyumculardan Erhan Şakar da, altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek, Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz diye konuştu.
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Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle pandemi sonrası ilk kez gurbetçilerin yoğun bir şekilde memleketlerine gelmesi ile piyasalar tekrar eski hareketli günlerine döndü.
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