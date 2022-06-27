Ekonomi Büyük sevince yol açmıştı Manisada 15 bin hektarlık alanda petrol aranacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyük sevince yol açmıştı: Manisa’da 15 bin hektarlık alanda petrol aranacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin tarlasında keşfedilen ve büyük sevince yol açan petrol sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hareket geçti. TPAO'ya Manisa’da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Büyük sevince yol açmıştı: Manisa’da 15 bin hektarlık alanda petrol aranacak
Petrol keşfi Salihli’de büyük sevince sebep olmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete’nin sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO’ya, Manisa’da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan Mayıs ayında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Yüksel’in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin çok kaliteli petrol olduğu belirlenmiş, bu haber Salihli’de büyük sevince sebep olmuştu.

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