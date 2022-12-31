Çalışanın aylık 9.320 liralık kazancına vergi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Gelir Vergisi tarifesi ve istisnalarının detaylarını açıkladı. Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9320 liraya ulaştı. 2023 yılında, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışan, yıllık 120 bin 96 lira gelirine isabet eden gelir ve damga vergisini ödemeyecek. Ücret geliri elde eden her bir çalışandan yıllık 16 bin 916 lira gelir vergisi ve 911 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827 lira vergi alınmayacak.

VERGİSİZ LİMİTLER ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin bilgi verdi. Nebati; tarifenin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi. Nebati, “Bir yandan asgari ücret istisnasında meydana gelen artış bir yandan da tarifede yapılan artışlar nedeniyle ücret gelirleri açısından çok daha avantajlı bir durum ortaya çıktı. Tarifenin üçüncü diliminin 550 bin liraya çıkması ücret geliri elde edenlerin çok daha geç üst dilimlere geçmesini sağlayacak, bunun doğal sonucu olarak daha az vergi ödenecek. 2023 yılında uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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YEMEK VE YOL PARASI DA VERGİSİZ

Geçtiğimiz temmuzda, 51 lira olan yemek parası istisna tutarı 110 liraya, 25,5 liraya olan yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarılırken, aylık 2 bin 860 lira yemek parası, 1.456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna edildi. Böylece ücret geliri elde edenlere bu ödemeler nedeniyle de vergisel bir avantaj sağlandı. Ücretliler lehine Gelir Vergisi Kanununda sağlanan önemli bir diğer düzenlemenin ise kreş yardımı istisnası oldu.