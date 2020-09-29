Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı 477 liraya yükseldi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 164 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 477,2 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,80 467,00 477,00 477,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.076,00 3.097,00 3.143,00 3.164,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00 430,00 435,00 439,00 Lira(Tam) Ziynet 3.006,00 3.026,00 3.072,00 3.092,00 Yarım Ziynet 1.503,00 1.513,00 1.536,00 1.546,00 Çeyrek Ziynet 752,00 757,00 768,00 773,00
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Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor.
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı.
Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.
Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.
Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor dedi.
Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.