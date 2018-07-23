Ekonomi Çocuğa küçük yaşta kodlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çocuğa küçük yaşta kodlama

Eğitimciler ve bilişim uzmanları, çocukların sistematik düşünme, problem çözebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazanmaları için yazılım kodlamasını küçük yaşlarda öğrenmesini sağlamak gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, “Çocuklarımızın teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten olarak yetişmesini sağlamalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Çocuklar kod öğrenerek geleceğe hazırlanacak
Çocuklar kod öğrenerek geleceğe hazırlanacak

Çocukların internet tabanlı programlama öğrenerek sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandığına dikkat çeken eğitimciler ve bilişim uzmanları, geleceğin mesleklerinin de internet tabanlı olacağına dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Robotik’in bu kadar ilerlediği bir dönemde biz bir soru sormak zorundayız. Hangi işi bizim çocuklarımız yapacak? Robotların yapamadığı iş neyse bizim çocuklarımız onu yapacak” ifadeleri bilişim sektöründe heyecan oluşturdu.

Sanayi 4.0’a geçildiği bir dönemde gelecekteki mesleklerin de değişeceğini kabul etmek gerektiğinin altını çizen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Bakan Selçuk’un açıklamalarını olumlu bulduklarını dile getirdi. Çocukların gelecekte sorunlara karşı ürettikleri yenilikçi çözümlere göre başarılı ya da başarısız sayılacağına işaret eden, bu nedenle çocukların yazılım kodlamasını küçük yaşlarda öğrenmesini sağlamak gerektiğine dikkat çeken Aktepe, “Çocuklarımızın teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten olarak yetişmesini sağlamalıyız” değerlendirmesi yaptı.

MESLEKLER YENİDEN TANIMLANMALI

Türkiye sanayisi, bilişimi ve bilimi için ilköğretimden üniversiteye kadar meslek tanımlamalarının yeninden yapılandırılması gerektiğini dile getiren Aktepe, “Çocuklarımız teknoloji tüketen değil, üreten olmalı. Geleceğin meslekleri internet üzerine kurulu olacak ve geleceğimizi kodlayan çocukları yetiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Aktepe, yeni eğitim sisteminde bilişimin ağırlıklı olması ve geleceğin mesleklerinin tanımlanmasının Türkiye için pozitif etkiler oluşturacağını söyledi.

KODLAMA İLE GELECEĞE

2025 yılının öngörülerine göre dünyada bir milyar sensörün internete bağlanacağını, yaklaşık bir milyar insanın internete bağlı elbiseler giyeceğini, üç boyutlu yazıcıların etkisiyle artık evlerin fabrikaya dönüşeceğini ve klasik üretim araçları ve fabrikaların yok olacağının ortaya çıktığını kaydeden Aktepe şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelerde çocuklar, programlama gibi bilişimle üretim becerilerini erken yaşlarda kazanmaya çalışıyor. Gelecek internet üzerine kurulu olacak ve interneti şekillendirecek olanlar bugünün çocukları olacak. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkeler ulusal ve uluslararası bazda çocuklara yönelik ‘kodlama hareketleri’ başlattılar.”

Rahmi Aktepe

POPÜLER MESLEKLER DEĞİŞECEK

Dördüncü sanayi devrimi ile üretim metotlarının değiştiğini vurgulayan TBD Başkanı Aktepe, “Otuz yıl içinde günümüzün popüler meslekleri teknolojinin gelişmesiyle yok olacak. Yakın zamanda savcıya, öğretmene, mühendise hatta doktora bile ihtiyaç duymayacağız. Çocuklarımızın şu anda adını duymadığımız mesleklere sahip olacağını gösteriyor. Anne ve babalar olarak bu gelişime ve değişime ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.

GELECEĞİ ÖZGÜRCE TASARLA

Programlama bilen birinin, bir makinenin ya da sistemin işleyişini çok daha kolay ve daha hızlı kavrayabileceğini, daha kestirme çözümler üretebileceğini dile getiren Rahmi Aktepe, “Temel amacımız geleceği tasarlayan, özgür düşünen çocuklar yetiştirmek olmalı. Çocukların robotları yapan, o robotlara yazılımlar yazan olarak yetişmesi lazım. Onun için de çocukların özgür, araştırıcı bir anlayışla yetişmeleri gerekiyor. Bu çocuklar aslında kendi geleceklerinin yanında ülkemizin geleceğini de kodlayacak” diye konuştu.

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