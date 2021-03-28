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Çocuğunu özel okula gönderen binlerce veli için önemli çağrı: Paranızın dörtte birini geri alabilirsiniz

Binlerce veli için önemli çağrı: Paranızın dörtte birini geri alabilirsiniz

İzmir’de pandemide özel okullara kayıt sırasında servis, yemek ve kırtasiye ücreti ödeyen veliler, İzmir Tüketici Hakem Heyeti'nin hazırladığı bilirkişi raporuna göre yatırdıkları bedelin bir kısmını geri alabiliyor. Hukukçular, salgın nedeniyle uzaktan eğitime başlayan özel okullarda, haklarını arayan çok sayıda veliye ücret iadesi yapıldığını belirtiyor.

Haber Merkezi DHA
Çocuğunu özel okula gönderen binlerce veli için önemli çağrı: Paranızın dörtte birini geri alabilirsiniz
Foto/arşiv

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi veli, öğrenci ve eğitim kurumları arasında bir takım sorunların yaşanmasına neden oldu. Sınava girecek öğrenciler, başarının düştüğünü belirtirken aileler de uzaktan eğitim sürecinde tam yatırdıkları okul ücretlerinin iadesini istedi.

ÜCRET İADESİ ALIYORLAR

İzmir Tüketici Hakem Heyeti Başkan Vekili Avukat Salih Emrah Ertan ise özel okul ücreti olarak ödenen miktarların bir kısmını ailelerin, geri alabildiğini söyledi.
Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretleri tam olarak yatıran ailelerin, Eylül 2020'den itibaren hakem heyetlerine başvurduğunu belirten Ertan, “Bu konuda bilirkişi raporu hazırlattık. Muhasebeci, eğitimci ve bir hukukçudan oluşan heyet, okulların gelir gider tablolarıyla eğitimin kalitesi ve içeriğini inceledi. Pandemi öncesi ve pandemide verilen eğitimin farkına göre okulların sağladıkları tasarruf ortaya çıktı. Her okulda farklı olmakla birlikte, yüzde 30 ile 55 arasında giderlerin azaldığı tespit edildi. Buna karşılık ücretlerin tam alındığı, sadece yemek ve servis ücretlerinin iade edildiği hatta bazı okullarda yemek ve servis ücretlerinin dahi iade edilmediği gibi durumlarla karşılaştık" dedi.

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HER AY YAKLAŞIK 40 DOSYA GÖRÜŞÜLDÜ

Uzaktan eğitim sürecinde belirli bir hakkaniyet ölçüsünde özel okulların ücret iadesi yapması gerektiğini ifade eden Ertan, yaptıkları incelemenin sonucunu anlattı:
“Birçok okul, pandemide indirime gitmedi. Kimi okullarda ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanan eğitimcilerin istihdam edildiği görüldü. Okulun uzaktan eğitim verdiği mart, nisan, mayıs ve haziran aynın günü gününe hesaplamasını yapıp o döneme tekabül eden ücretin iadesini kararlaştırdık. Örneğin ödenen ücret 10 bin liraysa ve okul yüzde 30 tasarruf sağladıysa, 3 bin liranın iadesine karar verdik. Her okul nezdinde farklılık gösteren bir durum. Yemek ve servis ücretlerinin tamamının iadesi gerekiyor. Vatandaşlar talep ettikleri iade bedelinin tutarına göre ilçe ya da il tüketici hakem heyetlerine başvurup e-devlet üzerinden sözleşmelerini, dekontlarını sisteme taratıp başvurularını yapabilir. Hakem heyeti olarak ayda en az 2 toplantı yapıyoruz. Her toplantıda en az 40’a yakın bu tip dosya oluyor."

2 BİN 600 LİRA İADE ALDI

Geçen yıl çocuğunun özel bir okulda 12'nci sınıfta okuduğunu anlatan Figen Yavuz, okul ücretini peşin ödediğini ve Tüketici Hakem Heyeti kararıyla talep ettiği ücretin 4'te birini geri aldığını söyledi.

Yavuz, "Geçen martta pandemi oldu. Uzaktan eğitim ile derslere devam edildi. Okul idaresine dilekçe vererek hak kaybımızı belirtip ücretimizin iadesini belirttik. Kızım 12'nci sınıf olduğu için ve bir sonraki yıl aynı okulda öğrenime devam etmeyeceği için, bu sürede verilmeyen hizmeti geri alamayız. Okul idaresiyle görüşmemizde bir netice alamayınca İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Bir aydan önce sonuçlandı. 2 bin liraya yakın kitap parası ödedim. Ancak istediğim paranın 4'de biri iade edildi. İstediğim 8 bin 500 liranın 2 bin 600 liralık kısmı iade edildi" dedi.

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