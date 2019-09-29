Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla’daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. FOTOĞRAF 17 Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Törenine katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2035237'); PID2.render('pid#comment-count-2035237'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder EKONOMİ İstanbulluları korkutan deprem sonrası sigorta şirketlerine talep arttı: 2 günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası yaptırıldı EKONOMİ Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor EKONOMİ Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi açıklandı: 75 milyon turist hedefleniyor