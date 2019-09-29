Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla’daki programa gitmek için konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti.

Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
FOTOĞRAF 17
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Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Törenine katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.
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Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

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