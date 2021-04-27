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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan emekliye bayram ikramiye açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika emekliye bayram ikramiye açıklaması ​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bayram ikramiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamaua geçeceğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika emekliye bayram ikramiye açıklaması ​
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Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” açıklamışında bulundu.

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