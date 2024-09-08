Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yılın sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz

"Enflasyon, ekonomik açıdan da sosyal açıdan da bir sıkıntı. Ekonomik açıdan sorun, çünkü öngörülebilirliği azaltıp yatırım ortamında belirsizlik oluşturuyor. Ekonominin düşmanı belirsizliktir, öngörememektir geleceği. Dolayısıyla biz yapılan genel ve yerel seçimlerle siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Orta Vadeli Programımızla da politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Dolayısıyla daha öngörülebilir bir çerçeveyi toplumumuzun önüne koymuş olduk. Bu belirsizlikleri azaltmak, kaldırmak çok önemli. Bunun için de enflasyonu aşağı çekmemiz lazım. Kısa vadede bu büyümeyle, istihdamla bazen çok da uyumlu görünmüyor olabilir. Kısa dönemli bu ilişkiyi kurgulamak çok kolay olmayabilir, bunu kabul ediyorum ama orta vade, uzun vade içinde bakarsanız aslında enflasyonla mücadele ve büyüme birbiriyle tamamen örtüşür. Çünkü istikrarlı bir büyümeden yanayız. Sürdürülebilir bir büyümeden yanayız. Enflasyonu düşüreceğiz ki herkes önünü görsün. Daha sürdürülebilir, daha istikrarlı bir büyümeyi yakalayalım. Bu da bize daha fazla istihdam olarak geri dönsün. Bunun arayışı içindeyiz."