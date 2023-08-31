Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz büyüme rakamlarını değerlendirdi: Süratli biçimde toparlandık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin yalnızca bölgeyi değil, ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilediğini hatırlatan Yılmaz, buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin hızlı bir toparlanma gösterdiğini ve Türkiye ekonomisinin yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü bildirdi.
Yılmaz, açıklanan ikinci çeyrek verilerinin, yıl genelinde yatırımların daha öne çıktığı bir kompozisyona işaret ettiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: