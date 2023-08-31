Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz büyüme rakamlarını değerlendirdi: Süratli biçimde toparlandık

Başka ülkelerde böyle bir felaket gerçekleşmiş olsa ekonomi geneline çok daha ciddi etkileri olabilecekken, bu dönemde ülkemizde üretim ve hizmet ticareti hız kesmemiş, pozitif ve potansiyeline yakın bir büyüme performansı göstermiştir. Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizin süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır."