EkonomiDaha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatını yükseltmenin yolları

Daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz

Kıdem tazminatı, en az bir yıl aynı işyerinde çalışan işçinin o işyerindeki yıpranmasının karşılığı olarak ödenir. Kıdem tazminatı işçiler için bir garanti anlamına da gelir. Kıdem tazminatını yükseltmenin de bazı yolları vardır. İşte kıdem tazminatını yükseltmenin yolları...

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Kıdem hesabında bazı ödemeler dikkate alınır, bazıları alınmaz.
Kıdem hesabında bazı ödemeler dikkate alınır, bazıları alınmaz.

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belirli bir süre çalışmış bir işçi, yıpranması gözönünde bulundurularak, geçmiş hizmetlerine karşılık olarak ödenen kıdem tazminatı bir haktır. İşçiler kıdem tazminatını yükseltebilirler.

KIDEM TAZMİNATI BRÜT ÜCRETTEN ÖDENİR

İş sözleşmesi feshedilen (atılan) işçiye kıdem tazminatı brüt ücreti üzerinden ödenir. Tazminat aynı işverende geçirilen her bir yıl için bir aylık brüt ücrettir. Bir yıldan daha az süreler bir yıllık tazminata oranlanarak hesaplanır. Asgari ücret alan işçi bir yılın sonunda kıdem tazminatı alacak şekilde işinden ayrılırsa eline 2029 TL geçer. İşçinin ücret dışındaki ödemeleri de kıdem tazminatına eklenir.

Emekli aylığını yükseltmenin yolu ortalama kazancın yüksek olmasıdır. Posta'nın haberine göre, sigortalının prime esas kazançları ne kadar yüksekse emekli aylıkları da o kadar yüksek olur. İşveren prime esas kazancı gerçek ücret üzerinden bildirmezse emekli aylığı düşer. Ücretlerin asgari ücret kadarını bankadan, üzerini elden alan çalışanın da emekli aylığı düşük olur. Bu durumdakiler işvereni ALO 170’e şikayet edebilir.

KIDEM TAZMİNATINI YÜKSELTMENİN YOLLARI

● Kıdem hesabında bazı ödemeler dikkate alınır, bazıları alınmaz. Ödemelerin devamlılık arz etmesi, arızi ödeme olmaması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak, iş yerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekir. Bu nitelikteki ödemeler çıplak ücrete eklenerek kıdem tazminatına esas ücret olarak değerlendirilir. Yardımlar da eklenir

● Her yıl verilen Ramazan kolisi, düzenli ödenen primler, teşvik primleri, yılda veya ayda bir kez ödenen telifler. Yemek parası, yol parası, servis için verilen ücret, giyim yardımları, aile yardımları, yakacak yardımı, çocuk zammı, sağlık yardımı gibi ödemeler kıdem tazminatına esas kazanca eklenir. Fazla mesai eklenmez

● Düzenli olarak fazla mesai ücreti ödenen çalışanların kıdem tazminatı düşük olur. Yargıtay fazla mesailerin kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmeyeceği yönünde karar veriyor. Örneğin işveren maaşı 2000 TL olan çalışana 1700 TL’yi maaş, 300 TL’yi fazla mesai olarak öderse bu para kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilemez.

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