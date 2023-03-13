DASK'tan yeni uygulama: Tazminatlar 72 saatte ödeniyor

DASK
DASK'tan yapılan açıklamada, yeni uygulama sayesinde, e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen belgeleri kurumun internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden yükleyen sigortalıların sadece 72 saatte tazminat ödemelerine kavuşabileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, yaşanan depremler sonrası ilk günden beri hızla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Türk Reasürans olarak, DASK'ın teknik işleticiliğini devraldıkları günden beri kurumu daha ileriye taşıyacak çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini belirtti.
- DASK'a duyulan güvenin en temel unsurlarından birinin, sigortalılara tazminat ödemelerinin hızla sağlanması olduğunu vurgulayan Eren,"Bu sebeple bugüne kadar çalışmalarımızı her zaman ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir depremi göz önüne alarak yaptık. Bu sayede yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrasında süreçlerimizi kesintisiz yönettik ve hasar ödemelerimizi hızla gerçekleştirdik"ifadelerini kullandı.
"Hafif hasarlı konutların tazminat ödemesini 72 saatte gerçekleştiriyoruz"
"Deprem sonrası günlük poliçe üretimi yüzde 55 arttı"
Yaşanan her acı tecrübe sonrası sigortalılık oranlarında artış yaşandığına dikkati çeken Eren, tüm vatandaşların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması gerektiğini vurguladı.