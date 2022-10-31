Değişim başlıyor: Togg otomotiv kültüründe büyük devrimler yapacak

“Bir otomobilden fazlası” sloganıyla yola çıkan Togg’un hayatımıza etkileri de standart bir otomobilden fazla olacak. Türkiye, Devrim otomobilinin yarım kalan hikayesinden dolayı 61 yıldır yaşadığı travmayı atlattı. Doğuştan elektrikli olan Togg, kuracağı yeni ekosistem ile de otomotiv kültürünü benzin istasyonlarından, yedek parça sanayine kadar baştan sona değiştirecek.

PİYASA ELEKTRİKLİ OLACAK

Geleneksel bir araç 30 bin parçadan oluşuyor. Elektrikli araçta bu rakam 15 bine kadar düşüyor. Geleneksel bir araç her yıl bakıma girerken elektrikli araçlar 1,5 yılda bir servise gidiyor. Baskı balata, egzoz, yağ gibi sık değişim gerektiren bakım masrafı elektrikli araçlarda olmayacak. Recharge yani geri dönüşüm olduğu için elektrikli araçlarda frene daha az ihtiyaç duyuluyor. Triger kayışı da elektrikli araçlarda yok. Bu ve benzeri değişiklikler nedeniyle elektrikli araçlarda bakım onarım masrafı yüzde 50 azalıyor. Karmaşık içten yanmalı motorların yerini alacak basit sistemlerle yalnızca değişime ve küçük bakımlara ihtiyaç duyan elektrikli araçlarda 10 yıla kadar garanti sunuluyor. Bataryanın yıpranması halinde parçalarının geri dönüşümü de sağlanacak.

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PARÇA SAYISI DA AZALIYOR

Milli otomobil Togg için Almanya'dan gelen Taha Uluhan, bu proje üstünde Mercedes'ten aldığı birikimle Bilişim Vadisi'nde çalışıyor. Geleneksel otomobillerin aksine şaft mekanizması olmayan ve motor aksamının yerine dört tekerden mini motora sahip olan elektrikli araçlar geniş bir yaşam alanı da sunuyor. Bataryaların tabana yerleştirilmesiyle yere daha sağlam oturan araçlar yüksek beygir gücüne rağmen yola daha sıkı sıkıya tutunuyor.

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Şu anda yerli üreticilerin yüzde 80'i elektrikli araçlara hazır değil. Yerli oto sanayilerden yalnızca iş yapabilecek olanlar rot balansçı ve elektrikçiler. Türkiye’deki yan sanayi ve parça üreticileri dönüşüm için çalışıyor. Togg’la birlikte bu dönüşüm hızlanacak. TAYSAD da gerekli eğitimleri vererek dönüşüme öncülük ediyor.

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