Demir ağlarda merkez olacağız: Türkiye raylarla üç kıtayı birbirine bağlayacak

Kara ve hava yollarında altyapıyı tamamlayan Türkiye, demir yoluna ağırlık verecek. Bu doğrultuda raylı taşımacılıkta Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlaması için TCDD ile TÜBİTAK ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü kuruldu. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojileri milli olarak tasarlanacak, teknoloji transfer anlaşmaları koordine edilecek. Enstitü daha emniyetli, hızlı ve verimli demir yolu taşımacılığı için yeni teknolojileri geliştirecek.

DEMİR YOLU SANAYİSİ GELİŞTİRİLECEK

Teknolojik atılıma paralel olarak ise demir yolu ağı genişleyecek. 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda yüksek hızlı ve konvansiyonel demir yolu projeleri hayata geçirilecek, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu, demir yolu ağının üretim merkezleri ve limanlara bağlanması, özel sektörle birlikte ileri demir yolu sanayi geliştirilecek.

ÇELİK AĞ YAYILIYOR

Söz konusu hedefler doğrultusunda Türkiye, yüksek hızlı tren ağlarını giderek yaygınlaştırıyor. Ankara-İzmir yüksek hızlı demir yolu hattının Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak kesimi ile Ankara-Bursa hattı bu yıl Uşak-Manisa-İzmir kesimi ise gelecek yıl işletmeye alınacak. Türkiye’nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demir yolu koridorunu oluşturma hedefinden hareketle 1.213 km olan yüksek hızlı ile hızlı demir yolu hattının 12 bin 915 km’ye, 11 bin 497 km konvansiyonel demir yolu hattı 2023’e kadar 11 bin 497 km’den 12 bin 293 kilometreye yükseltilecek. Böylece 2023’te toplam ray uzunluğu 25 bin kilometreyi aşacak. Tüm hatların yenilenmesi tamamlanacak. Demir yolu taşımacılık payı yolcuda yüzde 10, yükte yüzde 15’e çıkarılacak.

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ORTADOĞU İÇİN KOLLAR SIVANDI

Türkiye’nin güney komşularıyla ticarette büyük önem arz eden projelerden biri de Nusaybin-Habur Hızlı Demiryolu Projesi. Bu proje, sadece Türkiye, Suriye ya da Irak arasında değil, Avrupa ile Orta Doğu arasında da demir yolu taşımacılığının daha etkin hale gelmesini sağlayacak. Söz konusu hat, bölgedeki gelişmelerle birlikte Orta Doğu’ya ihracatta demir yolu katkısını ciddi ölçüde artıracak.

Hızlı trene yeni 6 bin km ray

2023-2035 yılları ise çelik altyapıya yeni kilometreler eklenecek. Bu dönemde 6.000 km ilave hızlı demir yolu yapılarak demir yolu ağı 31 bin kilometreye çıkartılacak. Demir yolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri geliştirilecek. Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demir yolu hat ve bağlantıları tamamlanarak Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir demir yolu koridoru haline gelecek. Demir yolunun yük taşımacılığında payı yüzde 20’ye, yolcuda yüzde 15’e ulaşacak.