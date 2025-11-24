Demokratik Kongo’da 1 milyar dolarlık imza

İmzalanan anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, Afrika'dan Türkiye'ye kazandırılacak her yatırımın yalnızca ekonomik bir adım olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış operasyonlara ve özellikle Afrika'da yıllarca alan kazanmaya çalışan FETÖ yapılanmasına karşı da güçlü bir duruş olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, “Afrika'dan ülkemize gelecek her kuruş, bu yapıya vurulmuş doğrudan bir darbedir" dedi. Ayrıca Hacıoğlu, kurulacak bu altyapı hattının iki ülke arasında gelecek on yıllara uzanan karşılıklı güvenin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu girişimlerin, hem bölge halkı için hayatı dönüştüren hem de Türkiye-Afrika ilişkilerini ileri bir aşamaya taşıyan çift yönlü bir kazanım olduğunun altı çizildi.