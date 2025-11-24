Demokratik Kongo’da 1 milyar dolarlık imza

Hacıoğlu Madencilik ve Koçak A.Ş, Demokratik Kongo’da 1 milyar dolarlık yatırımı kapsayan anlaşmaya imza attı. Söz konusu yatırım paketi, üç havalimanı yapımı ile 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu ve içme suyu altyapı projelerini içeriyor.
Hacıoğlu Madencilik ve Koçak A.Ş’den olan Türk konsorsiyumu, Demokratik Kongo’da 3 adet havalimanı yapımı, 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu ve içme suyu altyapı projelerini içeren 1 milyar dolar tutarındaki yatırım paketini içeren anlaşmaya imza attı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da imzalanan yatırım paketi 1 milyar dolarlık proje değeriyle Afrika'da Türk şirketleri tarafından yapılan en büyük yatırım tutarı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar, Tshuapa Eyaleti Valisi ve çok sayıda üst düzey bürokratla gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantılarda sunulan projeler, bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan hedef alan bütüncül yaklaşımıyla dikkat çekti.
SU KRİZİNE ÇÖZÜM
Tshuapa Eyaleti'nde inşa edilecek altı adet su arıtma tesisi, bölgenin en temel sorunlarından biri olan temiz suya erişimi kalıcı biçimde çözmeyi hedefliyor. Bu yatırım, Hacıoğlu Madencilik tarafından ticari bir girişimin ötesine taşınarak, doğrudan bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik insani bir hamle olarak ele alınıyor. Her tesis, uzun yıllardır altyapı eksikliği nedeniyle kronikleşen su krizine sürdürülebilir bir omurga kazandıracak. Aynı eyalette Boende, Bokundu ve Ikela şehirlerinde hayata geçirilecek üç havalimanı projesi ise ülkenin içine sıkışmış ulaşım ağını yeniden tanımlayacak.
BÖLGENİN ULAŞIM AĞINA GÜÇ KATACAK
İnşa edilecek havalimanlarından biri uluslararası standartta planlanarak, bölgenin küresel hareketlilik ve ticaret rotalarına bağlanmasını sağlayacak. Yeni ulaşım koridorları, hammadde akışından lojistik kabiliyete kadar pek çok alanda ülkeye uzun vadeli bir stratejik kapasite kazandıracak. Yatırım paketinde 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu da yer alıyor.
Türkiye-Afrika ilişkileri ileri bir aşamaya taşındı
- İmzalanan anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, Afrika'dan Türkiye'ye kazandırılacak her yatırımın yalnızca ekonomik bir adım olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış operasyonlara ve özellikle Afrika'da yıllarca alan kazanmaya çalışan FETÖ yapılanmasına karşı da güçlü bir duruş olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, “Afrika'dan ülkemize gelecek her kuruş, bu yapıya vurulmuş doğrudan bir darbedir" dedi. Ayrıca Hacıoğlu, kurulacak bu altyapı hattının iki ülke arasında gelecek on yıllara uzanan karşılıklı güvenin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu girişimlerin, hem bölge halkı için hayatı dönüştüren hem de Türkiye-Afrika ilişkilerini ileri bir aşamaya taşıyan çift yönlü bir kazanım olduğunun altı çizildi.