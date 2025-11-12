Deprem bölgesine 40 milyarlık destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "Depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam çalışan sigortalı sayısı, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken, depremden sonra yarı yarıya düştü. 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre sigortalı sayısı 2 milyon 4 bin olarak gerçekleşti" dedi. Işıkhan, 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini de paylaştı.