Deprem bölgesine 40 milyarlık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesine toplamda 40 milyar lira kısa çalışma ve işsizlik ödeneği sağladıklarını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "Depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam çalışan sigortalı sayısı, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken, depremden sonra yarı yarıya düştü. 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre sigortalı sayısı 2 milyon 4 bin olarak gerçekleşti" dedi. Işıkhan, 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini de paylaştı.
ASGARİ ÜCRETTE MUTABAKAT VURGUSU
Asgari ücretin sene başında net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, “Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.