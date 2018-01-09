Devletten 500 kilo kömür

Muhtaç ailelere devlet tarafından kömür yardımı yapılacak. Konuyla ilgili karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, her il ve ilçede belirlenecek muhtaç ailelere talepleri üzerine asgari 500 kilogram kömür bedelsiz olarak verilecek.

Dağıtılacak kömür miktarının belirlenmesinde, bulunan bölgenin iklim değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

Kömürler bildirilen teslim noktalarına yapılacak. Buna ilişkin bir de dağıtım takvimi belirlendi. Kömür tesliminden doğacak vergi ve harçlar da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından ödenecek.

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Muhtaç aileyi her il ve ilçede bulunan il ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belirleyecek.

Kömür miktarı bulunulan ilin iklim koşullarına göre belirlenecek.

Ailenin ısınma ihtiyaçlarına göre kömür verilecek.

Kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlerce yapılacak.

Kömür sevkiyat programını Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu belirleyecek.

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