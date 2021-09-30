Ekonomi Doğal gazda sanayi ve elektrik santral tarifesine yüzde 15 zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda sanayi ve elektrik santral tarifesine yüzde 15 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

Haber Merkezi AA
Doğal gazda sanayi ve elektrik santral tarifesine yüzde 15 zam yapıldı
Arşiv

BOTAŞ internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

KONUT GAZINA ZAM YOK

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 15 ZAM

Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

EPDK duyurdu: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yok
EKONOMİ
EPDK duyurdu: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yok
Abone Ol Google News
Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi: Kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu

Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi: Kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

63. tur Ankara'da

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
Vergi Yasası değişiyor

Vergi Yasası değişiyor

​AK Parti Meclis'e 65 maddelik teklif verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.