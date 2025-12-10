Yeni Şafak
Doğu Anadolu’nun yeni çekim merkezi Ağrı Karma Yaşam Projesi'nde ön talep süreci başladı

15:1810/12/2025, Çarşamba
İnşaat sürecinde konutlar, rezidanslar, home-ofis blokları, apart otel birimleri, loft daireler ve cadde dükkânlarından oluşan Ağrı’nın ilk gerçek karma yaşam konsepti hayata geçiriliyor.
Yaklaşık çeyrek asırlık deneyimiyle gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding’in; Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hayata geçirdiği Ağrı Karma Yaşam Projesi’nde konutlar için ön talep süreci başladı. Proje, sahip olduğu ölçek, konum ve fonksiyon çeşitliliğiyle Doğu Anadolu’nun ve komşu bölgelerin yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor.

"Bir Kuşak, Bir Yol” güzergâhında yer alan proje; konumu, modern şehircilik yaklaşımı ve uluslararası markalara ev sahipliği yapacak ticari alanlarıyla bölgenin kentsel dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor. Devam eden inşaat sürecinde konutlar, rezidanslar, home-ofis blokları, apart otel birimleri, loft daireler ve cadde dükkânlarından oluşan Ağrı’nın ilk gerçek karma yaşam konsepti hayata geçiriliyor.

Ön Talep Dönemi: Geniş Metrajlı Konut Seçenekleri

Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerinde ön talep süreci başlamış olup; daireler 134 m² ile 258 m² arasında değişen geniş ve ferah planlarıyla dikkat çekiyor. Home-office blokları ise doktorlardan avukatlara, danışmanlardan bağımsız çalışan profesyonellere kadar geniş bir kullanıcı kesimine hitap edecek şekilde planlandı. Projenin konumu ve bölgenin gelişme potansiyeli dikkate alındığında, konut alıcıları için orta ve uzun vadede değer artışı potansiyeli öne çıkıyor.

Neden Şimdi? – Faiz Oranlarındaki Düşüşün Etkisi

Türkiye’de uzun bir süre sıkı para politikası uygulandıktan sonra faiz oranlarında kademeli bir düşüş süreci başladığı biliniyor. Ekonomi ve gayrimenkul piyasası uzmanlarına göre; faiz oranlarının düşmeye başladığı dönemler, konut piyasasında fiyat hareketlerinin yukarı yönlü eğilime geçmesinden önceki kritik eşik olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede:

• Faizlerde düşüş → Konut talebinde artış

• Talepte artış → Fiyatların kademeli olarak yükselmesi

• Gelişmekte olan bölgelerde → Değer artışı daha belirgin yaşanması

Beklentilere göre 2025–2026 döneminde gayrimenkul piyasasında yeni bir fiyatlanma sürecine girileceği yönündeki değerlendirmeler, özellikle gelişim potansiyeli yüksek bölgelerde konut edinimini şu an için avantajlı bir zaman dilimi hâline getiriyor.

Ağrı Turizm ve Ticarette Yeni Bir Merkez Oluyor

Ağrı, turizmde artan hareketliliği ile öne çıkıyor. İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi gibi önemli destinasyonların; konaklama ve alışveriş imkânlarının gelişmesiyle birlikte daha güçlü bir ekosisteme kavuşması bekleniyor.

TOBB tarafından bölgede açılacak yeni gümrük kapısının ticaret hacmini artırması; İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 20.000’i aşan öğrenci nüfusunun ise projeye önemli bir kullanıcı potansiyeli oluşturması öngörülüyor.

Yıllık 6,2 Milyar TL Ekonomik Katkı ve 1.800 Kişilik İstihdam

Projenin tamamlanmasının ardından Ağrı şehir ekonomisine yıllık 6,2 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlanması bekleniyor.

Ayrıca yaklaşık 1.800 kişilik istihdam oluşturulması öngörülmekte olup, projenin bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunması bekleniyor.

Projeyle ilgili ön talep formuna www.agrikarmaproje.com adresinden ulaşılabiliyor.


#İsra Holding
#Ağrı Valiliği
#Ağrı Karma Yaşam Projesi
