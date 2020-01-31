Ekonomi Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftanın son gününe nasıl başladı? 31 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL haftanın son gününe 5.98 seviyesinde başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5.9643, en yüksek 5.9814 seviyesini gördü. Euro/TL 6.59 seviyesinden açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları
31 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları

Haftanın başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın son işlem gününe de 5,98'in üzerinde başladı.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı. Piyasalar ise bu bilgiler ışığında pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini bekleyecek.

  • Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi rakamlarının takip edileceğini belirten analistler yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE ve GSYH verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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