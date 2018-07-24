Dolarda kritik karar öncesi son durum

Piyasalar bugün sonuçları 1400'te açıklanacak Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. TCMB’nin enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.

Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu ekonomistler, enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi 94.7 civarında işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin beş haftanın zirvesine yükselişi, dolara destek veriyor. ABD Başkan Donald Trump'ın doların gücü ve Fed'in faiz artışlarının ekonomiye etkisiyle ilgili eleştirilerine rağmen ABD hazine tahvil getirileri yükseliyor. Dolardaki seyir Fed'in bu yılki faiz artırımlarında ısrarcı olacağı beklentileriyle şekilleniyor.

TL ise dün AB beklentilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın G20 toplantısında ve dün verdiği piyasa dostu mesajların da etkisiyle benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

Dolar/TL haftanın ilk gününü 4.7370'e kadar geriledikten sonra günü 4.74 civarında tamamlamıştı. Bu sabah ise güne saat 0855'te 4.7435/4.7500 seviyesinden başladı.

EKONOMİ Tüketiciye güven geldi