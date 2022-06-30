Siteler sahte ürün satamayacak

Haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçecek, sektörü kontrol altına alarak tüketiciyi koruyacak e-ticaret düzenlemesi Meclis’te görüşüldü. AK Parti’nin 15 maddelik e-ticaret teklifi dün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda dün kabul edildi.

ŞİRKET SAYISI %88 ARTTI

Buna göre, pandemi ile birlikte e-ticaret platformlarının kullanılma oranı arttı. 2020 yılında 256 bin 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, 2021 yılında yüzde 88’lik artışla 484 bin 347’ye ulaştı. Bu işletmelerin 472 bin 604’ü elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor.

HAKSIZ TİCARET ENGELLENECEK

Teklifle beraber, e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısalacak. E-ticaretle uğraşanlar sattıkları maldan sorumlu olacak. Aracılar, satışa sunulan bir ürünün hukuka aykırı olup olmadığı konusunda sorumlu tutulmayacak. Ancak hukuka aykırı bir ürün satışını tespit eden aracı, bu ürünü satıştan kaldıracak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek. Satıcı, yasaklanan ürünün hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, bunu ispatlamakla yükümlü olacak.

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Markaların taklit ürünleri artık internet sitelerinde satılamayacak. Teklifte, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, diğer işletmecilerin tedarikçileriyle çalışarak onların markalarına benzer ürünler ürettirdiği ve finansal gücünü kullanarak bu işletmeleri geri plana ittiği belirtildi. Firmalara, cirolarına göre reklam sınırı getiriliyor. Net işlem hacmi 39 milyar TL'nin üzerinde olan firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.

Habersiz indirim yok

Platformlar, satıcıların 10 liraya satışa koydukları bir ürünü 'indirimli' olarak listeleyip 8 liradan satabiliyor, aradaki farkı satıcıya ödüyorlardı. Yeni düzenleme ile birlikte platformlar, satıcıdan habersiz kampanya gerçekleştiremeyecek. Teklifle e-ticaret platformu kurmak zorlaştırılıyor. Teklife göre, net işlem hacmi 10 milyar Lirasının, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan platformlar, artık elektronik ticaret lisansı alacaklar. Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecek.

Para cezaları geliyor

Aracı, bundan sonraki süreçte platformdaki fiyatları daha dikkatli izleyecek. Buna göre, haksız rekabete neden olan bir durum varsa, önce kendisi harekete geçecek. Aksi takdirde her bir satıcı için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. Aracılar, kendilerine ait diğer platformların reklamını yapması durumunda ise 20 milyon TL'ye kadar para cezası ile karşılaşacak. Üstelik, bu durumun tekrarlanması durumunda verilen ilk cezanın iki katı, yeni bir idari para cezası olarak uygulanacak.

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