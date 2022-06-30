Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

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