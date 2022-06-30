Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer başkanlığında toplandı.
Teklifin dünkü görüşmelerinde 34 maddesi kabul edilmişti. Komisyonun bugünkü çalışmasında teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı maddeler hakkında bilgi verdi.
Komisyon çalışmalarına, maddeler üzerindeki görüşmeler ile devam ediyor.
EKONOMİ
3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme: AK Parti ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu
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Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor.<br><br>
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı.
Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.
En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.
TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelinip düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Milyonlarca vatandaşın aklında aynı sorular var. 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları belli oldu mu? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika...
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti.
Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK<br><br>3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi durumunda, TBMM’de olacak. Çalışma geldikten sonra Meclis’te de bir çalışma yürütülecek. Kısa süre içerisinde ek gösterge çalışmasının yasalaşması bekleniyor.
Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?<br><br>Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları maaşların oranlarına göre artırılacak.
KİM NE KADAR ZAM ALACAK?<br><br>Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.
Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.
3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından netleşecek. <br>
<br>Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.
EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?<br><br>Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.<br>
VEDAT BİLGİN'in 3600 EKK GÖSTERGE AÇIKLAMASI<br><br><br>Konuşmasında Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor.
Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık.
Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur.
Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız.
Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda.
Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.
Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için vereceği kararda.
3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika...
3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti: Kapsam belirlenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge detayları, rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge kapsamı son dakika...