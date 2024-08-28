EKK toplantısından dezenflasyon açıklaması: OVP'nin olumlu etkileri görülmeye başlamıştır

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarımız katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de devam etmiştir.