EKK toplantısından dezenflasyon açıklaması: OVP'nin olumlu etkileri görülmeye başlamıştır

"Cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşüyor"
- Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarımız katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de devam etmiştir.
OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşülmüş; ayrıca bakanlıklarımız da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunmuştur. Bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Uyguladığımız OVP'nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda; bu yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir.
2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durum ele alınmıştır. Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedefleri görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklükleri değerlendirilmiştir.
Ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek üzere; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanları ele alınmıştır.