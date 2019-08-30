Ekonomi Ekmek parası için 1 Eylülde Vira Bismillah diyecekler
İŞ DÜNYASI

Ekmek parası için 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyecekler

Ekmek parası için 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecekler

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçılar, tekne ve ağlarını onararak yeni umutlarla sezonu açmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Sinop'ta 1 Eylül itibarıyla 100'ün üzerinde balıkçının denize açılması bekleniyor.
Sinop'ta 1 Eylül itibarıyla 100'ün üzerinde balıkçının denize açılması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla denize açılacak balıkçıların özellikle hamsi avından beklentileri yüksek.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, balıkçıların sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

Sezonun balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunan Bayrak, "Yeni bir sezon, yeni umutlar. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. İnşallah balık bol olur hem vatandaş ucuz ucuz tüketir hem de balıkçılarımız bol kazanç elde etmiş olur." dedi.

Bayrak, Sinop'ta 1 Eylül itibarıyla 100'ün üzerinde balıkçının denize açılmasının beklendiğini kaydetti.

Sinop iskelesinde yeni sezon öncesi ağlarını son kez gözden geçiren balıkçılardan Hüseyin Başoğlu ise yeni av sezonunun yeni umutları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Tekne ve ağlarının sezona hazır olduğunu vurgulayan Başoğlu, personelin de yavaş yavaş toplanmaya başladığını anlattı.

Balıkçılar açısından palamut ve hamsinin bol olmasının önemine işaret eden Başoğlu, “İlk gelen bilgiler palamut pek yüz güldürmeyecek gibi gözüküyor" dedi.

"20 GÜN SONRA BALIK KENDİSİNİ GÖSTERECEKTİR"

Başoğlu, Karadeniz'deki palamutların halen küçük olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Palamut balığı, mevcut durumda 150 gram ağırlığında gözüküyor. Tabii balık küçük olduğu için rüzgarlı havalarda kendisini göstermez. 15-20 gün sonra büyük balıkların kendisini göstereceğini sanıyoruz. Bu sene pek palamut sezonu değil ama yine de umutluyuz çünkü Karadeniz'e bayağı torik geçişi oldu."

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Başoğlu, hamsinin ise bol olmasını beklediklerini dile getirerek, "Palamut az olursa hamsi bol olacaktır. Bu sezon öyle bir tablo ile karşılaşmamız mümkün gibi gözüküyor. Hamsi de bölgemiz için çok değerli bir balık türü." ifadesini kullandı.

Hüseyin Başoğlu, mazot fiyatlarındaki artışın balıkçıları zorladığını sözlerine ekledi.

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