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Ekonomi İTO Temmuz 2020 fiyat indeksleri açıkladı Perakende fiyatları bir önceki aya göre arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi haberleri: İTO Temmuz 2020 fiyat indeksleri açıkladı

İTO Temmuz 2020 fiyat indeksleri açıkladı: Perakende fiyatları bir önceki aya göre arttı

İTO, Temmuz 2020 fiyat indeksleri açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,44, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

Haber Merkezi AA İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz 2020 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı. Buna göre, 2020 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,44 arttı, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,45 oranında arttı.

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2019 Temmuz ayına göre 2020 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

Diğer harcamalarda fiyat değişimi izlenmedi

Temmuz 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 3,64, Konut harcamalarında yüzde 2,31, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,51, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,82, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,12 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -2,68 ve Gıda Harcamalarında yüzde -0,50 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

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  • Temmuz 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 9,63, Madenler Grubunda yüzde 6,03, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,11, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,54, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,29, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,26 artış görüldü, Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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