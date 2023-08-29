Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası ilk açıklama: Hedef tek haneli enflasyon

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program görüşüldü

Eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık süreci ve OVP'de yer alacak öncelikli yapısal reformların ele alınacağı toplantıda, altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve yol haritası da görüşüldü.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele vurgusu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası yapılan açıklamada "Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları Kurul üyelerimizle istişare edilmiştir." denildi. Öte yandan enflasyona da değinilen açıklamada "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.



